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Погребняк считает, что матч «Зенита» и «Краснодара» станет показательным

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Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк отреагировал на то, что санкт-петербургский клуб возглавил турнирную таблицу чемпионата России по футболу.

«Всё решится 11 ноября. Это будет показательный матч. Или «Зенит» отрывается, или «Краснодар» останется реальным конкурентом до конца чемпионата», — цитирует Погребняка «СЭ»

Сегодня «Зенит» одержал победу над «Балтикой» в рамках 14-го тура чемпионата России (2:0) и вышел в лидеры турнирной таблицы, набрав 29 очков. У идущего вторым «Краснодара» в активе 28 баллов. Очная встреча команд состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге.

Ранее Михаил Боярский заявил, что Семак будет становиться чемпионом с «Зенитом» до 2025 года.

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