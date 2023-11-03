Игнатьев: «Краснодар» обыграет «Крылья» и продолжит восхождение на олимп

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодара» с самарскими «Крыльями Советов».

«Краснодар» немного пересмотрит свою психологию к лидирующей позиции. Но в данном случае, я думаю, что они обыграют «Крылья» при своих болельщиках и продолжат восхождение на олимп», — цитирует Игнатьева Betonmobile.

Встреча между командами пройдёт 5 ноября в Краснодаре и начнётся в 14:00 мск.

После 13 туров РПЛ «Краснодар» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 28 очков. «Крылья» — на третьей позиции (22 балла).

Ранее Максим Деменко заявил, что Владимир Ивич психологически подготовит «Краснодар» к матчу с «Крыльями».