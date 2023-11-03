Деменко уверен, что Ивич психологически подготовит «Краснодар» к матчу с «Крыльями»

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов».

«На мой взгляд, «Крылья» сейчас являются достаточно интересным коллективом. Осинькин построил команду, которая не боится играть в футбол с кем угодно, и у неё есть собственный стиль. Ивич не просто так говорил, что это будет самый решающий матч на сегодняшний день.

Его значение заключается в том, чтобы создать определённый задел по очкам в преддверии игры с «Зенитом». «Краснодар» определённо планирует сохранить своё текущее место в конце первого круга чемпионата. Я убеждён, что главный тренер команды крайне серьёзно отнесётся к предстоящему матчу и психологически подготовит команду», — сказал Деменко RT.

Ранее Деменко оценил форму «Краснодара» перед матчем с «Крыльями Советов».