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Деменко: победа над «Спартаком» воодушевила «Краснодар»

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Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко оценил форму команды перед матчем 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов».
Деменко: победа над «Спартаком» воодушевила «Краснодар»

«Думаю, что «быки» уже предприняли определённые шаги в том, чтобы как можно лучше подойти к матчу с «Крыльями». Победа над «Спартаком» воодушевила «Краснодар», что было неимоверно важно перед встречей с самарцами.

Многие из тех команд, которые играли с краснодарцами, отмечали, что коллектив Ивича заслуженно возглавляет турнирную таблицу в чемпионате. Но другой разговор, когда речь заходит о реализации моментов. Даже играя с ЦСКА, «быки» создавали шансы для взятия ворот соперников, но проиграли со счётом 0:1», — заявил Деменко RT.

Ранее бывший главный тренер «Крыльев Советов» Александр Тарханов призвал самарскую команду дорожить мячом в матче с «Краснодаром».

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