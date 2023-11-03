Тарханов призвал «Крылья» дорожить мячом в матче с «Краснодаром»

Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Александр Тарханов поделился мнением о результатах команды перед матчем 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

«Не сказал бы, что дела у самарцев сейчас совсем плохи. Как мне кажется, они выглядели хорошо и в матче с «Зенитом». Единственное, стоит отметить, что в команде сейчас достаточно молодое поколение, и, конечно, отсутствие у них стабильности может сказываться на определённых отрезках в чемпионате. В матче с «Краснодаром» надо постараться как можно меньше терять мяч, но я вовсе не намекаю на то, что стоит сесть в оборону», — сказал Тарханов RT.

Ранее определились все участники плей-офф Пути РПЛ и Пути регионов в Кубке России.