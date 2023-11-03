Тарханов призвал «Крылья» дорожить мячом в матче с «Краснодаром»
- РИА Новости
«Не сказал бы, что дела у самарцев сейчас совсем плохи. Как мне кажется, они выглядели хорошо и в матче с «Зенитом». Единственное, стоит отметить, что в команде сейчас достаточно молодое поколение, и, конечно, отсутствие у них стабильности может сказываться на определённых отрезках в чемпионате. В матче с «Краснодаром» надо постараться как можно меньше терять мяч, но я вовсе не намекаю на то, что стоит сесть в оборону», — сказал Тарханов RT.
Ранее определились все участники плей-офф Пути РПЛ и Пути регионов в Кубке России.