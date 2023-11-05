Аршавин считает «Факел» одним из открытий РПЛ

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин высказал мнение, что «Факел» является одним из открытий Российской премьер-лиги (РПЛ) текущего сезона.

«Факел», на мой взгляд, является одним из открытий чемпионата России наряду с «Пари НН». Но «Ахмату» когда‑то надо начинать выигрывать, казалось, что тут есть шансы. Но воронежцы набрали такой ход, что клуб из Грозного для них не помеха», — сказал Аршавин в эфире программы «Все на Матч!».

Встреча в Грозном на стадионе «Ахмат Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Таким образом, «Факел» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. «Ахмат» — 13-й (12).

«Пари НН» сыграет с ЦСКА 5 ноября. Начало встречи в 16:30 мск.

Ранее сообщалось, что защитник «Факела» Фёдор Кудряшов попал в больницу с травмой головы.