Защитник «Факела» Кудряшов попал в больницу с травмой головы

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев прокомментировал состояние защитника команды Фёдора Кудряшова после травмы, полученной в матче 14-го тура чемпионата России с «Ахматом».

«Фёдора увезли в больницу, обследуют его. Возможно, у него сотрясение мозга, а возможно даже, что перелом. Для нас это большая проблема», — цитирует тренера «Матч ТВ».

Кудряшов получил удар плечом в голову от нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате на 55-й минуте игры, после чего упал на газон. Медицинские бригады команд оперативно оказали помощь футболисту. С их помощью он смог покинуть поле.

Встреча в Грозном на стадионе «Ахмат Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Ранее сообщалось, что Владислав Безбородов верно удалил Срджана Бабича в матче РПЛ «Факел» — «Спартак».