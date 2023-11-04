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Безбородов верно удалил Бабича в матче РПЛ «Факел» — «Спартак»

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Главный судья матча 13-го тура РПЛ между «Факелом» и «Спартаком» Владислав Безбородов верно удалил защитника красно-белых Срджана Бабича.
Безбородов верно удалил Бабича в матче РПЛ «Факел» — «Спартак»
  • РИА Новости

Согласно решению экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС), Бабич при попытке сыграть в мяч высоко поднятой ногой совершил контакт стопой с лицом атакующего игрока Евгения Маркова, который комиссия квалифицирует как безрассудный.

«По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи вынести предупреждение игроку команды «Спартак», ставшее для него вторым предупреждением», — говорится в заявлении РФС.

Бабич был удалён за вторую жёлтую карточку на 70-й минуте игры.

Встреча проходила в Воронеже и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Ранее Быстров заявил, что Абаскаль виноват в поражении «Спартака» от «Факела».

 

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