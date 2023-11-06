В «Оренбурге» заявили, что обратятся в ЭСК РФС после матча с «Ростовом»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил о намерении клуба обратиться в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) по итогам матча 14-го тура чемпионата России с «Ростовом».

«Будет ли «Оренбург» обращаться в ЭСК? Да, будет. Мы вообще после третьего матча подряд обращаемся в ЭСК РФС, но ничего не меняется. Они трактуют моменты, как хотят», — цитирует Андреева СЭ.

Встреча в Оренбурге на стадионе «Газовик» завершилась со счётом 1:1.

Единственный гол в составе хозяев забил Дмитрий Воробьёв на 71-й минуте. Максим Осипенко сравнял счёт в матче на 85-й минуте.

Таким образом, «Оренбург» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Ростов» — на десятой позиции (17 баллов).

Ранее «Спартак» обратился в ЭСК РФС из-за удаления Срджана Бабича в матче с «Факелом» в РПЛ.