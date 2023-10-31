«Спартак» обратился в ЭСК РФС из-за удаления Бабича в матче с «Факелом» в РПЛ

«Спартак» обратился в ЭСК РФС по итогу матча 13-го тура РПЛ с «Факелом».

«Обратились в ЭСК с просьбой проверить соблюдение протокола VAR при удалении Срджана Бабича», — приводит слова руководителя пресс-службы клуба Дмитрия Зеленова «Спорт-Экспресс».

Бабич был удалён за вторую жёлтую карточку на 70-й минуте игры.

Встреча проходила в Воронеже и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Ранее Быстров заявил, что Абаскаль виноват в поражении «Спартака» от «Факела».