«Спартак» обратился в ЭСК РФС из-за удаления Бабича в матче с «Факелом» в РПЛ
- РИА Новости
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«Обратились в ЭСК с просьбой проверить соблюдение протокола VAR при удалении Срджана Бабича», — приводит слова руководителя пресс-службы клуба Дмитрия Зеленова «Спорт-Экспресс».
Бабич был удалён за вторую жёлтую карточку на 70-й минуте игры.
Встреча проходила в Воронеже и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Ранее Быстров заявил, что Абаскаль виноват в поражении «Спартака» от «Факела».