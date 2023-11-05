Голкипер «Балтики» Латышонок из-за травмы пропустит остаток года

Голкипер «Балтики» Евгений Латышонок не сможет помочь своей команде в осенней части чемпионата России по футболу сезона-2023/24 из-за травмы.

После медицинского осмотра врачи диагностировали у 25-летнего вратаря повреждение внутренней боковой связки колена, сообщает пресс-служба команды из Калининграда.

Латышонок не смог доиграть матч 14-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:2). После пропущенного гола от нападающего петербургского клуба Ивана Сергеева голкипер почувствовал недомогание и покинул поле. Вместо него в ворота встал Максим Бориско.

Ранее защитник «Зенита» Данил Круговой прокомментировал удар локтем в нос в матче 14-го тура чемпионата России по футболу с «Балтикой».