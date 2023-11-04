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Круговой: после удара в нос не понимал, где я нахожусь

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Защитник «Зенита» Данил Круговой прокомментировал удар локтем в нос в матче 14-го тура чемпионата России по футболу с «Балтикой».

«После того как мне локтем попали… следующие двадцать минут были моим самым ужасным состоянием — я как будто где-то летал, не понимал, что происходит и где я нахожусь», — цитирует игрока Sport24.

При этом он не думал о замене, потому что знал, что сможет прийти в себя.

Сегодня «Зенит» одержал победу над «Балтикой». Встреча в Калининграде на стадионе «Ростех» завершилась со счётом 2:0.

Таким образом, «Зенит» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. «Балтика» — на 15-й позиции (11 баллов).

Ранее сообщалось, что Родригао установил рекорд РПЛ по точным передачам за матч.

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