Удаление Хлусевича, голы Зиньковского и Дзюбы: «Спартак» в меньшинстве сыграл вничью с «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ

«Локомотив» на своём поле сыграл вничью со «Спартаком» в 14-м туре чемпионата России по футболу. Встреча на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 1:1. На 53-й минуте многоходовку гостей точным ударом завершил Антон Зиньковский, но уже спустя 11 минут Артём Дзюба забил восьмой гол в ворота бывшей команды. При этом большую часть встречи подопечные Гильермо Абаскаля провели вдесятером: в концовке первого тайма за «фол последней надежды» был удалён Даниил Хлусевич.

Для Гильермо Абаскаля матч 14-го тура с «Локомотивом» вполне мог стать последним у руля «Спартака». Кресло под ним закачалось ещё несколько недель назад, а после сенсационного поражения от «Факела» на вопросы о возможной отставке пришлось отвечать даже руководству клуба. И хотя там уверяли, что по-прежнему верят в испанского специалиста и не собираются прекращать с ним сотрудничество, в прессе уже всерьёз обсуждались имена его возможных сменщиков. Среди них фигурировали трое легенд красно-белых — Станислав Черчесов, Валерий Карпин и Игорь Шалимов. И в случае фиаско в московском дерби слухи об их возвращении в стан десятикратных чемпионов могли обрести реальные очертания.

И складывалось ощущение, что избежать неудачи будет непросто. Из последних шести встреч во всех турнирах «Спартак» проиграл четыре и пропустил суммарно 14 раз, а в противостоянии с «Локомотивом» не мог рассчитывать сразу на двух центральных защитников. Георгий Джикия получил травму на тренировке, а вытеснивший его из основы Срджан Бабич не мог выйти на поле из-за дисквалификации. Таким образом, пару в обороне составили Алексис Дуарте и Никита Чернов, с которым они провели в связке лишь три полных матча.

Радовало лишь возвращение в строй после повреждения Квинси Промеса и Романа Зобнина, оставшегося на скамейке. Там же компанию ему составили и Александр Соболев с Тео Бонгонда. В результате трио в атаке с нидерландцем сформировали Антон Зиньковский и Хесус Медина, а чуть ниже расположились Михаил Игнатов, Данил Пруцев и Руслан Литвинов. И такой крен в атаку с учётом отсутствия Джикии и Бабича вызывал серьёзные вопросы.

В свою очередь, Михаил Галактионов также немного удивил и оставил в запасе не лучшим образом проявляющего себя в последнее время Сергея Пиняева, сделав ставку на атакующий дуэт в лице Артёма Дзюбы и Максима Глушенкова. При этом в старте вышел Илья Самошников, вместе с Максимом Ненаховым призванный сформировать сдвоенный правый фланг обороны.

Судя по всему, такой ход главного тренера железнодорожников был обусловлен намерением сдержать Промеса. Тот регулярно смещался на левый край, то создавая пару с Зиньковским, то подменяя уходившего в центр одноклубника. И во многом благодаря этому «Спартак» смотрелся немного получше на первых минутах. Гости больше владели мячом, неплохо комбинировали и даже отметились несколькими дальними ударами, пусть ни один из них и не дошёл до створа. «Локомотив» же ожидаемо действовал вторым номером, полагаясь на длинные забросы на Дзюбу. Но большинство из них адресата если и достигали, к чему-либо серьёзному не приводили.

В таком ключе игра шла вплоть до концовки тайма. «Спартак» пытался растягивать оборону «Локомотива», но прорваться в штрафную не мог. А его атаки завершались либо выстрелами из-за её пределов, либо подачами с бровок, не доходившими до Промеса и Игнатова. Хозяева практически не ошибались, правда, сами тоже ничем ярким не отметились. К 37-й минуте в их активе не значилось ни одного удара по воротам.

Но внезапно всё изменилось. Шикарная трёхходовка с участием Глушенкова, Дзюбы и Антона Миранчука завершилась падением последнего на границе штрафной. И хотя пенальти назначен не был, нарушение было квалифицировано как «лишение реальной возможности забить». Павел Кукуян посовещался с видеоассистентами и предъявил прямую красную карточку Даниилу Хлусевичу, вышедшему в старте вместо лидера коллектива по сыгранным минутам в сезоне Даниила Денисова. Гости остались в меньшинстве во второй встрече подряд, а воодушевлённые хозяева рванули вперёд и до конца тайма совершили несколько острых выпадов. И даже смогли побеспокоить Александра Максименко. Но застать вратаря врасплох Дмитрий Баринов не сумел.

Наверняка многие ожидали, что после перерыва на поле выйдет Денисов, но правый фланг был призван закрывать Виктор Мозес. Отдыхать же отправился Медина, за исключением одного блестящего паса низом на Зиньковского не запомнившийся практически ничем. И именно нигериец стал одним из организаторов голевой атаки. Именно его подключение вперёд помогло создать как численное превосходстве на бровке, так и пространство для Игнатова и Пруцева. И если первый не сумел исполнить прострел на Промеса, то второй преуспел. Нидерландец идеально обработал пас, но бить не стал, а покатил на свободного Зиньковского. А тот уже оставил не у дел Илью Лантратова.

Лишь после этого «Локомотив» по-настоящему оживился. Возможно, этому поспособствовало и появление Пиняева вместо Даниила Куликова, но в центре внимания всё же был другой футболист. Сначала Дзюба чуть было не замкнул подачу в штрафную — на доли секунды его опередил сыгравший на выходе Максименко. Но во втором случае уже никто не смог помешать ему забить восьмой гол в ворота своей родной команды. Правда, Артёму оставалось лишь аккуратно покатить мимо голкипера, в то время как всю основную работу проделал Глушенков. Именно он сначала эффектно обыгрался в стенку с Миранчуком, а потом затащил мяч в штрафную и отдал на партнёра.

Впоследствии Глушенков мог вновь выступить в роли ассистента, но после выстрела Тикнизяна мяч срикошетил от оппонента и прошёл мимо створа. Тем обиднее, что доиграть матч один из лучших футболистов в составе хозяев не сумел. Максим неудачно столкнулся с вышедшим на замену Кристофером Мартинсом и был вынужден уступить место на поле Тимуру Сулейманову.

Концовка же получилась на загляденье. Атака одной команды сменялась выпадом другой, а вырвать три очка могли как хозяева, так и гости. В составе «Локомотива» одним из самых активных был Пиняев, отчаянно старавшийся прервать серию из 11 встреч без голов в РПЛ. Сначала именно он организовал великолепный контрвыпад, но застать врасплох Максименко не сумел ни он, ни подоспевший на добивание Дмитрий Рыбчинский, зарядивший по воробьям. А потом не лучшим образом пробил после смещения с левой бровки в центр.

У «Спартака» же зажигали Пруцев и Промес. Первая их совместная попытка прорваться сквозь оборонительные редуты визави захлебнулась — россиянин неудачно исполнил финт. Но со второй попытки всё получилось. Данил выдержал шикарную паузу, дождался, пока одноклубник выйдет из офсайда, и сделал пас на ход. Квинси вырвался на оперативный простор и по привычке ударил в дальний угол, но промахнулся.

В итоге в концовке ни одна из команд не сумела склонить чашу весов в свою пользу. «Локомотив» в большинстве не смог дожать «Спартак» и продлил безвыигрышную серию до четырёх встреч в чемпионате России. Что касается подопечных Абаскаля, то они могут быть относительно довольны собой. Проведя тайм вдесятером, они чуть было не вырвали три очка и, возможно, спасли главного тренера от увольнения.