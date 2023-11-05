Галактионов: Дзюба находится в полной боевой готовности к матчу со «Спартаком»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал понять, что нападающий Артём Дзюба окончательно восстановился после травмы и полностью готов к московскому дерби в рамках матча 14-го тура чемпионата России по футболу со «Спартаком».

«У Дзюбы бензин не кончился?» — «Артём максимально мотивирован, находится в хорошей форме. Наверное, не всё удаётся в плане реализации. Сегодня он в полной боевой готовности», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

Встреча состоится в воскресенье, 5 ноября, и начнётся в 19:30 мск. Игра пройдёт на «РЖД Арене» в Москве.

После 13 туров РПЛ красно-белые набрали 20 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице. Красно-зелёные с 20 баллами располагаются на восьмой строчке.

Ранее Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, заявил, что увольнение Абаскаля — последняя возможность для красно-белых спасти сезон.