Галактионов: Дзюба находится в полной боевой готовности к матчу со «Спартаком»
- РИА Новости
«У Дзюбы бензин не кончился?» — «Артём максимально мотивирован, находится в хорошей форме. Наверное, не всё удаётся в плане реализации. Сегодня он в полной боевой готовности», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».
Встреча состоится в воскресенье, 5 ноября, и начнётся в 19:30 мск. Игра пройдёт на «РЖД Арене» в Москве.
После 13 туров РПЛ красно-белые набрали 20 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице. Красно-зелёные с 20 баллами располагаются на восьмой строчке.
Ранее Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, заявил, что увольнение Абаскаля — последняя возможность для красно-белых спасти сезон.