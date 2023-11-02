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Камоцци: увольнение Абаскаля — последняя возможность для «Спартака» спасти сезон

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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказал мнение, что увольнение главного тренера команды Гильермо Абаскаля поможет клубу спасти сезон.
Камоцци: увольнение Абаскаля — последняя возможность для «Спартака» спасти сезон
  • Gettyimages.ru

«Проблема заключается в том, что подписали контракт с таким тренером, как Абаскаль, без знаний и личностных качеств, необходимых для того, чтобы тренировать такую большую команду, как «Спартак». Теперь его увольнение — последняя возможность для «Спартака» спасти этот непростой сезон», — цитирует Камоцци «Чемпионат».

Встреча Кубка России на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Владимира Ивича.

«Спартак» (12 очков) досрочно обеспечил себе выход в плей-офф. Далее в турнирной таблице расположились «Краснодар» (11), «Динамо» (восемь), «Пари НН» (два). Московская и нижегородская команды проведут матч шестого тура 2 ноября.

После 13 туров РПЛ лидером турнирной таблицы является «Краснодар». Команда набрала 28 очков. «Спартак» расположился на седьмой позиции (20 очков).

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что «Краснодару» победа над «Спартаком» ничего не даст.

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