Губерниев считает, что «Краснодару» победа над «Спартаком» ничего не даст

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от матча шестого тура группового этапа Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Краснодаром».

«В матчах «Спартака» без перемен. «Краснодару» эта победа ничего не даст… Но тут организация игры получше. Да и судейство по-прежнему у нас 70 на 30», — написал Губерниев в Telegram-канале.

Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Владимира Ивича.

«Спартак» (12 очков) досрочно обеспечил себе выход в плей-офф. Далее в турнирной таблице расположились «Краснодар» (11), «Динамо» (восемь), «Пари НН» (два). Московская и нижегородская команды проведут матч шестого тура 2 ноября.

Ранее сообщалось, что Александр Соболев не стал общаться с журналистами после поражения от «Краснодара».