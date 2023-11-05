«Локомотив» и «Спартак» объявили составы на матч 14-го тура РПЛ

Стали известны составы московских «Локомотива» и «Спартака» на матч 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе «Локомотив» с первых минут выйдут Лантратов, Ненахов, Фассон, Морозов, Самошников, Тикнизян, Баринов, Куликов, Миранчук, Глушенков и Дзюба.

У гостей в стартовый состав попали Максименко, Хлусевич, Дуарте, Рябчук, Литвинов, Пруцев, Медина, Зиньковский, Промес и Игнатов.

Встреча состоится в воскресенье, 5 ноября, и начнётся в 19:30 мск. Игра пройдёт на «РЖД Арене» в Москве.

После 13 туров РПЛ красно-белые набрали 20 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице. Красно-зелёные с 20 баллами располагаются на восьмой строчке.

Ранее Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, заявил, что увольнение Абаскаля — последняя возможность для красно-белых спасти сезон.