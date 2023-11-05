Абаскаль объяснил отсутствие Соболева в основе дерби с «Локо» новой схемой игры

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не исключил, что нападающий Александр Соболев выйдет на замену в московском дерби в рамках матча 14-го тура чемпионата России по футболу с «Локомотивом».

«Мы три матча провели по новой схеме. Соболев в одном из матчей выходил в старте, выходил и на замену. Ничего особого нет, у нас много футболистов, способных сыграть в атаке», — цитирует Абаскаля «Матч ТВ».

Встреча состоится в воскресенье, 5 ноября, и начнётся в 19:30 мск. Игра пройдёт на «РЖД Арене» в Москве.

После 13 туров РПЛ красно-белые набрали 20 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице. Красно-зелёные с 20 баллами располагаются на восьмой строчке.

Ранее Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, заявил, что увольнение Абаскаля — последняя возможность для красно-белых спасти сезон.