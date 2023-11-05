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Полузащитник «Спартака» Пруцев назван лучшим игроком матча с «Локомотивом»

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Полузащитник московского «Спартака» Данил Пруцев признан лучшим игроком матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом».
Полузащитник «Спартака» Пруцев назван лучшим игроком матча с «Локомотивом»
  • РИА Новости

В прошедшей на «РЖД Арене» встрече 23-летний россиянин провёл 90 минут и не отметился результативными действиями.

Игра завершилась со счётом 1:1.

В нынешнем сезоне Пруцев забил два гола и отдал две голевые передачи в 13 матчах за красно-белых. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

После 14 туров РПЛ «Спартак» и «Локомотив» набрали по 21 очку и занимают пятое и шестое место соответственно.

Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 14-го тура РПЛ.

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