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Гол Дзюбы спас «Локомотив» от поражения в матче со «Спартаком» в 14-м туре РПЛ

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Московские «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».
Гол Дзюбы спас «Локомотив» от поражения в матче со «Спартаком» в 14-м туре РПЛ
  • РИА Новости

Встреча проходила на «РЖД Арене» и завершилась со счётом 1:1.

В составе хозяев забитым мячом отметился на 64-й минуте отметился нападающий Артём Дзюба.

У гостей гол на счету полузащитника Антона Зиньковского (53).

В первом тайме красную карточку получил защитник «Спартака» Даниил Хлусевич.

Таким образом, железнодорожники набрали 21 очко и поднялись на седьмое место в турнирной таблице. Красно-белые также имеют 21 балл и занимают пятую строчку.

Ранее московский ЦСКА победил «Пари Нижний Новгород» в игре 14-го тура РПЛ.

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