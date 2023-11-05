Гол Дзюбы спас «Локомотив» от поражения в матче со «Спартаком» в 14-м туре РПЛ

Московские «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».

Встреча проходила на «РЖД Арене» и завершилась со счётом 1:1.

В составе хозяев забитым мячом отметился на 64-й минуте отметился нападающий Артём Дзюба.

У гостей гол на счету полузащитника Антона Зиньковского (53).

В первом тайме красную карточку получил защитник «Спартака» Даниил Хлусевич.

Таким образом, железнодорожники набрали 21 очко и поднялись на седьмое место в турнирной таблице. Красно-белые также имеют 21 балл и занимают пятую строчку.

Ранее московский ЦСКА победил «Пари Нижний Новгород» в игре 14-го тура РПЛ.