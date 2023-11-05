Гол Давилы принёс ЦСКА победу над «Пари НН» в матче 14-го тура РПЛ
ЦСКА одержал волевую победу над «Пари НН» в матче 14-го тура РПЛ
- РИА Новости
Встреча проходила на «ВЭБ Арене» в Москве и завершилась со счётом 3:2.
В составе хозяев забитыми мячами отметились нападающие Фёдор Чалов и Виктор Давила. Ещё один мяч в свои ворота забил защитник нижегородской команды Иброхимхалил Юлдошев.
У гостей голы на счету защитников Дмитрия Стоцкого и Виктора Александрова.
Таким образом, подопечные Владимира Федотова набрали 24 очка и поднялись на третье место в турнирной таблице. Нижегородцы с 20 баллами располагаются на шестой строчке.
Ранее сообщалось, что полузащитник ЦСКА Константин Кучаев пропустил игру с «Пари НН» из-за проблем со здоровьем.