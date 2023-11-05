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Кучаев пропустит матч ЦСКА с «Пари НН» из-за проблем со здоровьем

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Главный врач московского ЦСКА Эдуард Безуглов объяснил отсутствие полузащитника красно-синих Константина Кучаева в заявке на матч 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Пари Нижним Новгородом».
Кучаев пропустит матч ЦСКА с «Пари НН» из-за проблем со здоровьем
  • РИА Новости

«У Кучаева есть небольшие проблемы со здоровьем, которые не позволят ему сыграть с нижегородцами, но он вернётся в общую группу во время паузы на международные матчи», — приводит слова Безуглова Telegram-канал армейцев.

Встреча состоится в воскресенье, 5 ноября, и начнётся в 16:30. Игра пройдёт на«ВЭБ Арене» в Москве.

После 13 туров РПЛ красно-синие набрали 21 очко и занимают пятое место в турнирной таблице. Нижегородская команда с 20 очками располагается на шестой строчке.

Ранее полузащитник ЦСКА Аббос Файзуллаев сравнил футбол в Узбекистане и России.

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