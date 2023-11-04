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Игрок ЦСКА Файзуллаев сравнил футбол в Узбекистане и России

Файзуллаев: в Узбекистане футбол более техничный, чем в России

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Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев назвал ключевые отличия между чемпионатами Узбекистана и России.
Игрок ЦСКА Файзуллаев сравнил футбол в Узбекистане и России
  • Gettyimages.ru

«Думаю, в Узбекистане футбол более техничный, чем в России. У меня на родине игра многих команд строится через короткий пас. Российский чемпионат более силовой, здесь много борьбы на каждом участке поля. Но если говорить о силе, то, конечно, РПЛ мощнее, в том числе и в плане интенсивности», — приводит слова Файзуллаева сайт московского клуба.

Полузащитник рассказал, насколько ему тяжело играть в России в плане силовой борьбы.

«Первые игры было очень непривычно, но сейчас уже всё нормально. Я не боюсь идти в борьбу и в стыки», — сказал он.

В нынешнем сезоне 20-летний уроженец Узбекистана забил один мяч и отдал четыре результативные передачи в 12 матчах за армейцев во всех турнирах. Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее агент Файзуллаева раскрыл секрет быстрой адаптации узбекского футболиста в ЦСКА.

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