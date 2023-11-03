Агент Файзуллаева раскрыл секрет быстрой адаптации узбекского футболиста в ЦСКА

Агент полузащитника ЦСКА и сборной Узбекистана по футболу Аббосбека Файзулаева Кахор Муминов объяснил, как его клиент смог адаптироваться в московском клубе.

«Солгу, если скажу, что мы ожидали такого старта. Мы предпочитаем говорить, что Файзуллаев пока грамотно воспользовался своим шансом и благодарен за ту работу и то доверие, которое ему оказывает Владимир Валентинович», — приводит слова Муминова Sport24.

По словам агента, полузащитника тепло приняли в ЦСКА.

«Акинфеев и другие заслуженные ветераны взяли над Файзуллаевым шефство и всячески помогают во всех вопросах, а после удачных матчей всегда поздравляют с особенной, как мне кажется, теплотой. То же касается и всех без исключения работников клуба. Такие вещи ещё больше мотивируют Аббосбека. Кстати, в раздевалке ему определили место рядом с капитаном. Это почётно», — сказал он.

В нынешнем сезоне 20-летний уроженец Узбекистана забил один мяч и отдал четыре результативные передачи в 12 матчах за армейцев во всех турнирах. Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2026 года.

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