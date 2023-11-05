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Деменко: «Краснодар» не будет подстраиваться под «Зенит» в матче 15-го тура РПЛ

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Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».
Деменко: «Краснодар» не будет подстраиваться под «Зенит» в матче 15-го тура РПЛ
  • РИА Новости

«Думаю, что «Краснодар» прекрасно понимает всю важность предстоящего матча с «Зенитом» и то, насколько это опасный и амбициозный соперник. Бесспорно, это будет противостояние тура. Тем не менее я уверен, что «быки» не будут подстраиваться под соперника и выйдут с желанием навязать свою игру.

У краснодарцев есть свои козыри для этого. Имею в виду быстрых фланговых футболистов, которые хорошо читают пространство. Если это по какой-то причине не будет получаться, они могут переориентироваться на действия из центральной зоны.

На такие матчи не надо как-то дополнительно настраивать футболистов: они будут заряжены сами по себе и максимально готовы. Можно сказать, что тренеру даже немножечко проще в таких случаях», — заявил Деменко RT.

Ранее Деменко назвал справедливой победу «Краснодара» над самарскими «Крыльями» в матче 14-го тура РПЛ.

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