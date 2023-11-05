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Деменко назвал справедливой победу «Краснодара» над «Крыльями» в РПЛ

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Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал победу команды над самарскими «Крыльями Советов» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Деменко назвал справедливой победу «Краснодара» над «Крыльями» в РПЛ
  • РИА Новости

«Крылья Советов» сумели дать бой «Краснодару». Однако победа «быков» является абсолютно заслуженной и закономерной, если исходить из логики матча. Но самое весомое заключается в том, что перед матчем с «Зенитом» в следующем туре благодаря победе над самарцами краснодарцы имеют небольшой задел по очкам и смогут даже попробовать тактически поэкспериментировать в игре с петербуржцами», — сказал Деменко RT.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» обыграл «Крылья» в игре 14-го тура РПЛ.

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