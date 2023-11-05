Гол Олусегуна принёс «Краснодару» победу над «Крыльями» в матче 14-го тура РПЛ
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Встреча проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 2:1.
В составе хозяев забитыми мячами отметились нападающие Джон Кордоба и Олакунле Олусегун.
У гостей единственный гол на счету форварда Владимира Писарского.
Таким образом, «быки» набрали 31 очко и поднялись на первое место в турнирной таблице РПЛ. Самарская команда с 22 баллами занимает третью строчку.
Ранее заслуженный тренер России Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ между московским ЦСКА и «Пари Нижним Новгородом».