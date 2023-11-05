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Тарханов заявил, что футболисты ЦСКА превосходят по мастерству игроков «Пари НН»

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Заслуженный тренер России Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и «Пари Нижний Новгород».
Тарханов заявил, что футболисты ЦСКА превосходят по мастерству игроков «Пари НН»
  • РИА Новости

«У армейцев будет преимущество. Без разницы, кто будет играть, но уровень их футболистов выше. Нижегородцы борьбой и самоотдачей могут навязать свою игру, но по мастерству отдам предпочтение красно-синим. Будет неожиданно, если «Пари НН» обыграет ЦСКА», — приводит слова Тарханова «Чемпионат».

Встреча состоится в воскресенье, 5 ноября, и начнётся в 16:30. Игра пройдёт на«ВЭБ Арене» в Москве.

После 13 туров РПЛ армейцы набрали 21 очко и занимают пятое место в турнирной таблице. Нижегородская команда с 20 баллами располагается на шестой строчке.

Ранее полузащитник ЦСКА Аббос Файзуллаев сравнил футбол в Узбекистане и России.

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