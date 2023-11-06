«Динамо» сыграло вничью с «Сочи» в матче 14-го тура РПЛ

«Динамо» в гостях сыграло вничью с «Сочи» в матче 14-го тура чемпионата России по футболу.

Игра на стадионе «Фишт» завершилась со счётом 3:3.

В составе черноморской команды мячи забили Никита Бурмистров (24-я минута), Лука Джорджевич (62-я), Ванья Дркушич (73-я). В команде Марцела Лички отличились Луис Чавес (26-я), Константин Тюкавин (42-я), Ярослав Гладышев (44-я). В первом тайме Джорджевич не реализовал пенальти (38-я).

Главный арбитр матча Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга показал пять жёлтых карточек игрокам «Сочи», а в самой концовке встречи удалил Марсело Алвеса, который находился на скамейке запасных. Футболисты московской команды не получили предупреждений.

«Динамо» (22 очка) занимает пятое место в турнирной таблице. «Сочи» (десять) — 16-е. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (31).

Ранее сообщалось, что у капитана «Динамо» Фабиана Бальбуэны родились две дочки.