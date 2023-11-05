Федотов: смена схемы в обороне помогла ЦСКА победить «Пари НН»

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов заявил, что переход на схему с четырьмя защитниками по ходу матча 14-го тура чемпионата России по футболу помог добиться волевой победы над «Пари НН».

«Важно сохранить баланс. Мы исходили из того, что соперник привык к тому, как мы развиваем атаки. Нужно было поменять лица на каждом из флангов. В этот момент нашли лазейки и забили два гола», — цитирует Федотова РИА Новости.

По словам тренера, его подопечные были хорошо настроены на игру с командой Сергея Юрана.

«Мы доминировали. Может, не хватало разящего удара или паса с фланга, тем не менее мы создавали полумоменты», — добавил Федотов.

Встреча на «ВЭБ Арене» в Москве завершилась со счётом 3:2 в пользу армейской команды.

В составе хозяев забитыми мячами отметились нападающие Фёдор Чалов и Виктор Давила. Ещё один мяч в свои ворота забил защитник нижегородской команды Иброхимхалил Юлдошев.

У гостей голы на счету защитников Дмитрия Стоцкого и Виктора Александрова.

Армейцы набрали 24 очка и поднялись на третье место в турнирной таблице. Нижегородцы с 20 баллами располагаются на шестой строчке.

Ранее Федотов заявил, что игроки ЦСКА проявили характер в матче с «Пари НН».