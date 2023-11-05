Федотов заявил, что игроки ЦСКА проявили характер в матче с «Пари НН»

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победу над «Пари Нижний Новгород» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Эмоции хорошие, положительные. Наша команда проявила характер и мастерство. Казалось бы, мы владели преимуществом, создавали полумоменты, некоторые были очень опасны. Чего опасались, то произошло. После фланговой атаки пропустили мяч. Быстро отыгрались, снова потеряли концентрацию на угловом, пропустили», — приводит слова Федотова сайт «Матч ТВ».

Тренер отметил, что соперник плотно и жёстко оборонялся.

«Немного поменяли схему, это сработало. Свежая кровь, это дало свои плоды, мы забили два гола», — сказал он.

Встреча проходила на «ВЭБ Арене» в Москве и завершилась со счётом 3:2.

Армейцы набрали 24 очка и поднялись на третье место в турнирной таблице. Нижегородцы с 20 баллами располагаются на шестой строчке.

Ранее сообщалось, что полузащитник ЦСКА Константин Кучаев пропустил игру с «Пари НН» из-за проблем со здоровьем.