В поисках уверенности: почему «Краснодару» необходимо обыгрывать «Зенит» в 15-м туре РПЛ

В 15-м туре чемпионата России по футболу «Краснодар» на выезде сыграет с «Зенитом». Если подопечные Владимира Ивича сумеют избежать поражения, то впервые в своей истории завершат первый круг на вершине турнирной таблицы РПЛ и обретут уверенность в себе, необходимую им для продолжения борьбы за золотые медали. Но для этого они должны будут сохранить концентрацию в концовке, чего прежде им не всегда удавалось во встречах с действующим чемпионом.

Как бы ни завершился центральный матч 15-го тура чемпионата России, «Краснодар» уже заслужил право называться главным открытием первой половины нынешнего сезона. В прошедшем подопечные Владимира Ивича заняли шестое место, пропустив вперёд не только «Зенит», ЦСКА и «Спартак», но также «Ростов» и «Ахмат». А летом обошлись без крупной дозаявочной кампании, потратив на трансферы всего €5,8 млн, и лишь чудом удержали нацелившегося на отъезд в Европу Эдуарда Сперцяна. И в этих условиях «быки» совершили качественный скачок и сенсационно вырвались в лидеры РПЛ. Но чтобы укрепиться в этом статусе и всерьёз обозначить свои притязания на золото, им необходимо не только пройти сложное испытание и справиться с действующим обладателем трофея, но и излечиться от одного очень неприятного недуга.

По сути, «Краснодар» сам оказался виноват в том, что звание победителя первого круга Премьер-лиги будет определяться в их противостоянии с «Зенитом». Ещё недавно тот опережал его на семь очков и мог в спокойном расположении духа подходить к встрече с главным конкурентом, но оступился дважды подряд. Сначала не смог дожать скромную «Балтику» (2:2), а потом потерпел поражение от ЦСКА. И тем самым провалил одну из «проверок на чемпионские амбиции» — именно так тот матч охарактеризовал бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин.

По сути, сейчас перед южанами стоит та же задача — доказать, что они действительно могут навязать борьбу за трофей. Однако обстоятельства заметно изменились. Теперь им предстоит помериться силами не со страдающим из-за нехватки кадров ЦСКА, а набравшим отличную форму «Зенитом», который сокрушил четырёх оппонентов с общим счётом 9:2. И делать это придётся под колоссальным давлением, ведь на кону стоит очень многое.

Ранее в своей истории «Краснодар» никогда не начинал вторую половину турнира на вершине таблицы. Более того, лишь раз достигал отметки в три десятка очков за круг. В первый раз эта планка покорилась ему в 2014 году, когда он с 30-ю расположился на второй позиции, уступив пять «Зениту». Впоследствии подопечные Олега Кононова чуть сбавили обороты, но всё равно могли быть довольно собой. Ведь впервые стали бронзовыми призёрами.

С тех пор «Краснодар» ещё дважды финишировал третьим, причём дважды подряд — в сезоне-2018/19 и следующем за ним. И произошло это именно в те годы, когда коллектив довольно уверенно проводил первый круг и отставал от лидера не более, чем на четыре очка. В оставшиеся годы отрыв составлял не менее восьми, а самым неудачным оказался прошлый (-15).

Сейчас же всё идёт к тому, что нынешний сезон может стать одним из самых (если не самым) успешным в истории клуба. «Краснодар» впервые идёт по графику более двух очков в среднем за тур и демонстрирует не только яркий, но и сбалансированный футбол. А этим он не мог похвастаться ни при одном из предыдущих наставников.

Ивич немного сместил акцент в сторону обороны и научил команду работать на результат, а не думать исключительно о красивых комбинациях и голах. И пусть по данным СМИ это иногда вызывает негодование со стороны владельца клуба Сергея Галицкого, тот не торопится расставаться сербским специалистом. Потому что именно сейчас шансы его коллектива на титул кажутся наиболее реальными.

Ивич действительно сумел не только немного изменить приоритеты Галицкого (в противном случае, он бы уже был отправлен в отставку), но и приблизиться к решению извечной проблемы «быков» — неспособности на регулярной основе брать верх над топ-соперниками. Ранее чёрно-зелёные уже успели разобраться с «Динамо» и «Спартаком», а также сломить сопротивление «Крыльев Советов». Да, имела место осечка в противостоянии с «Локомотивом», когда Антон Миранчук восстановил паритет на 98-й минуте, а также поражение от ЦСКА. Однако это не умаляет заслуг серба, в обоих матчах его коллектив смотрелся не хуже.

Но чтобы доказать, что «Краснодар» действительно перешёл на новый уровень и готов решать самые высокие задачи, ему необходимо справиться с одним из самых неудобных оппонентов. За всю историю он дважды обыгрывал «Зенит», а последний раз это произошло в апреле 2018-го — тогда его цвета ещё защищали Виктор Классон и Олег Шатов, чьи голы и позволили ему одержать важнейшую победу (2:1). Но с тех пор пути соперников пересекались десять раз и лишь трижды «быки» довольствовались хотя бы ничьей.

При этом раз за разом проявлялся важный недуг чёрно-зелёных, заключавшийся в неумении проводить концовки напряжённых матчей. Если брать в расчёт исключительно последние 15 минут каждого из них, то соотношение голов составляет 9:4 в пользу «Зенита». И стоит ли говорить, что большинство из этих мячей петербуржцев были ключевыми в плане определения результата.

Несомненно, всё это не может не давить на футболистов «Краснодара». Пусть за последние годы состав серьёзно обновился, шлейф обидных неудач по-прежнему тянется за командой. И тот факт, что прервать эту серию необходимо именно в момент, когда от исхода встречи во многом зависит ход чемпионской гонки, лишь добавляет нервов.

Да, сейчас многие представители «Краснодара» предпочитают не выделять противостояние с «Зенитом» и называть его обычным сражением за три очка. В такой манере высказались как Ивич, так и Джон Кордоба, который остаётся одним из главных конкурентов Матео Кассьерры в борьбе за звание лучшего бомбардира в РПЛ. Но гораздо больше верится словам Матвея Сафонова. По его словам, он не ощущает дыхания «Зенита» в спину, но умалять важность этой игры не собирается.

«Все понимают, что следующий матч будет основополагающим, решающим. Но у нас всё те же задачи — добиваться победы в каждой игре. Согласен ли я с тем, что встречу между «Краснодаром» и «Зенитом» можно назвать главной в году? Ещё половина сезона впереди, не разделяю такого мнения. Возможно, это игра полусезона, но никак не всего. Весь экшен происходит во второй части», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Безусловно, говорить о ключевом значении данной встречи в контексте борьбы за трофей нельзя. Всё же впереди ещё целый круг, в течение которого измениться может многое. Поэтому здесь речь скорее не о количество очков в таблице, а о психологическом состоянии. Успех может воодушевить подопечных Ивича и заставить их самих поверить в то, что они готовы сражаться за золото. В то время как поражение может дать «Зениту» набрать темп и на всех парах помчаться юбилейному, десятому чемпионству.

«Мне очень интересно увидеть, готов ли «Краснодар» на самом деле к чемпионской гонке. Матч с «Зенитом» покажет, куда он будет двигаться. Если петербуржцы выиграют, то всё станет понятно — они наберут тот ход, который уже никто не остановит», — цитирует «Чемпионат» бывшего хавбека «Спартака» Валерия Кечинова.