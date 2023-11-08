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Отец Кокшарова сообщил о наличии у футболиста «Краснодара» гражданства ЕС

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Эдуард Кокшаров, отец форварда «Краснодара» Александра Кокшарова, рассказал, что у сына есть гражданство одной из стран Европейского союза.
Отец Кокшарова сообщил о наличии у футболиста «Краснодара» гражданства ЕС
  • Gettyimages.ru

«Был ли спрос на него? Да, спрос был и остаётся до сих пор. Европейцы звонят, потому что они знают, что у него есть ещё гражданство Евросоюза. Александр 12 лет прожил в Европе, и про жизнь в Европе мы всё знаем», — приводит слова Кокшарова Metaratings.ru.

Он также подчеркнул, что с ним связывались менеджеры из Хорватии и Испании.

В нынешнем сезоне 18-летний воспитанник «Краснодара» Кокшаров забил два мяча и отдал одну результативную передачу в шести матчах за основную команду. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее полузащитник «Краснодара» Александр Эктов высказался о Кокшарове.

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