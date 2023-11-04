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Футболист «Краснодара» Кокшаров получил прозвище Холанд в команде

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Полузащитник «Краснодар» Александр Эктов высказался о своём одноклубнике, нападающем Александре Кокшарове.
Футболист «Краснодара» Кокшаров получил прозвище Холанд в команде
  • РИА Новости

«Кокшаров — трудолюбивый человек и хочет стать большим форвардом. Основная его кликуха — Холанд. Александр не обижается. Это даёт ему стимул, он себя чувствует Эрлингом», — сказал Эктов в эфире телеканала «Матч Премьер».

В нынешнем сезоне 18-летний воспитанник «Краснодара» Кокшаров забил два мяча и отдал одну результативную передачу в шести матчах за основную команду. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что дубль Кокшарова принёс «Краснодару» победу над московским «Спартаком» в Кубке России.

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