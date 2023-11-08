Бывший футболист «Спартака» Горлукович уверен, что «Зенит» выиграет РПЛ

Бывший игрок московского «Спартака» Сергей Горлукович ответил, кто выиграет Российскую премьер-лигу (РПЛ) в этом сезоне.

«Зенит». Другого варианта нет. Хотя они и резко сбавили, но потенциала у них достаточно, чтобы ликвидировать разрыв, а потом и удержать лидерство», — приводит слова Горлуковича «Матч ТВ».

Экс-игрок красно-белых заявил, что не верит в «Краснодар».

«У «Краснодара» и так уже успешный сезон, и второе место будет успехом», — сказал он.

После 14 туров РПЛ «Краснодар» с 31 очком возглавляет турнирную таблицу. Санкт-петербургский «Зенит» набрал 29 очков и занимает второе место. Московский ЦСКА располагается на третьей строчке, набрав 24 очка.

Ранее бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус предположил, что ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар» разыграют медали РПЛ.