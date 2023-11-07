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Геркус считает, что ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар» разыграют медали РПЛ

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Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус спрогнозировал тройку призёров Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сезона-2023/24.
Геркус считает, что ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар» разыграют медали РПЛ
  • РИА Новости

«Краснодар» на заказ чётко обыграл «Крылья Советов» и сохранил первое место. «Зенит» не отстаёт и дышит в затылок. С нетерпением и предвкушением ждём их очную встречу. Если бы в РПЛ были матчи плей-офф, то такая игра была бы достойна минимум полуфинала. Очень интересно!» — написал Геркус в своем Telegram-канале.

По его мнению, московский ЦСКА очень уверенно играет в первой части сезона.

«ЦСКА шикарно разобрался с «Нижним». Уровень. Удивляет, что только сейчас армейцы забрались на третью строчку. Похоже, эта тройка и разыграет медали», — заявил он.

После 14 туров РПЛ «Краснодар» с 31 очком возглавляет турнирную таблицу. Санкт-петербургский «Зенит» набрал 29 баллов и занимает второе место. ЦСКА располагается на третьей строчке, набрав 24 очка.

Ранее Геркус заявил, что московские «Локомотив» и «Спартак» выглядят нестабильно.

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