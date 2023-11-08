RT в Telegram
Подпишись

Колыванов: «Краснодар» сохранит лидерство по итогам первого круга РПЛ

Короткая ссылка
Бывший нападающий сборной России по футболу Игорь Колыванов уверен, что «Краснодар» не отдаст петербургскому «Зениту» первое место в чемпионате России по футболу после матча 15-го тура.
Колыванов: «Краснодар» сохранит лидерство по итогам первого круга РПЛ
  • РИА Новости

«Лично я думаю, что «Краснодар» не проиграет «Зениту» в предстоящем туре и сохранит за собой лидерство», — сказал Колыванов «Матч ТВ».

Главный тренер ивановского «Текстильщика» признался, что команда Владимира Ивича привнесла неожиданную интригу в РПЛ сезона-2023/24.

«Южане продолжат составлять конкуренцию «Зениту», и это радует меня. Потому что сейчас у нас нет единоличного лидера, который имел бы большой запас за 3—4 тура до окончания чемпионата», — добавил Колыванов.

«Зенит» примет «Краснодар» в 15-м туре на стадионе «Газпром Арена» 11 ноября в Санкт-Петербурге. Игра начнётся в 19:30 мск.

«Быки» с 31 очком лидируют в турнирной таблице. «Зенит» (29) занимает второе место.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о нападающем «Краснодара» Джоне Кордобе.







Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить