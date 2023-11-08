Колыванов: «Краснодар» сохранит лидерство по итогам первого круга РПЛ

Бывший нападающий сборной России по футболу Игорь Колыванов уверен, что «Краснодар» не отдаст петербургскому «Зениту» первое место в чемпионате России по футболу после матча 15-го тура.

«Лично я думаю, что «Краснодар» не проиграет «Зениту» в предстоящем туре и сохранит за собой лидерство», — сказал Колыванов «Матч ТВ».

Главный тренер ивановского «Текстильщика» признался, что команда Владимира Ивича привнесла неожиданную интригу в РПЛ сезона-2023/24.

«Южане продолжат составлять конкуренцию «Зениту», и это радует меня. Потому что сейчас у нас нет единоличного лидера, который имел бы большой запас за 3—4 тура до окончания чемпионата», — добавил Колыванов.

«Зенит» примет «Краснодар» в 15-м туре на стадионе «Газпром Арена» 11 ноября в Санкт-Петербурге. Игра начнётся в 19:30 мск.

«Быки» с 31 очком лидируют в турнирной таблице. «Зенит» (29) занимает второе место.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о нападающем «Краснодара» Джоне Кордобе.

















