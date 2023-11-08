Мостовой назвал Кордобу лучшим нападающим в РПЛ

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о нападающем «Краснодара» Джоне Кордобе.

«Он настоящий лидер «Краснодара». Он в каждой игре решает, тащит команду. Кордоба — лучший нападающий РПЛ. А за ним уже идут все остальные», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Кордоба провёл 18 матчей за команду во всех турнирах, забил десять мячей и сделал три результативные передачи. Контракт 30-летнего игрока с клубом действует до 30 июня 2025 года.

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