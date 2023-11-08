Футболист «Краснодара» Кади рассказал, кто самый принципиальный соперник клуба
Кади назвал «Ростов» главным соперником «Краснодара»
- РИА Новости
«Ростов» — главный соперник «Краснодара»! Именно перед играми с ростовчанами я увидел дух особого соперничества в раздевалке», — приводит слова Кади РИА Новости.
Полузащитник ответил, можно ли назвать матчи с «Ростовом» «класико».
«Мне кажется, что можно и так сказать», — сказал он.
После 14 туров РПЛ «быки» набрали 31 очко и возглавляют турнирную таблицу. Команда из Ростова-на-Дону с 17 очками занимает 11-е место.
Ранее нападающий «Краснодара» Джон Кордоба поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ с санкт-петербургским «Зенитом».