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Кордоба: главное, чтобы «Краснодар» обыграл «Зенит»

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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба поделился ожиданиями от матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».
Кордоба: главное, чтобы «Краснодар» обыграл «Зенит»
  • РИА Новости

«Это будет очень хорошая, красивая игра. В этой встрече будет разыгрываться первое место в таблице. Мы настроены на позитивный результат», — приводит слова Кордобы «РБ Спорт».

Нападающий ответил, сколько голов хочет забить в предстоящей встрече.

«Это вообще не важно. Главное, чтобы «Краснодар» обыграл «Зенит», — сказал он.

В нынешнем сезоне 30-летний колумбиец забил девять мячей и отдал три результативные передачи в 17 матчах во всех турнирах. Его контракт с краснодарским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

После 14 туров РПЛ «Краснодар» с 31 очком возглавляет таблицу, опережая занимающий второе место «Зенит» на два балла.

Ранее бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус предположил, что столичный ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар» разыграют медали РПЛ.

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