«Краснодар» сыграл вничью с «Зенитом» и сохранил лидерство в РПЛ

«Зенит» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:1.

В составе «Зенита» мяч забил Матео Кассьерра (71-я). У «Краснодара» отличился Эдуард Сперцян (63-я).

Таким образом, сине-бело-голубые набрали 30 очков и занимают второе место в турнирной таблице. «Быки» (32) продолжают лидировать в чемпионате.

Ранее сообщалось, что за первый тайм матча «Зенит» — «Краснодар» сделали три предложения руки и сердца.