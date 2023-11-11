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«Краснодар» сыграл вничью с «Зенитом» и сохранил лидерство в РПЛ

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«Зенит» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Краснодар» сыграл вничью с «Зенитом» и сохранил лидерство в РПЛ
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

Встреча проходила на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:1.

В составе «Зенита» мяч забил Матео Кассьерра (71-я). У «Краснодара» отличился Эдуард Сперцян (63-я).

Таким образом, сине-бело-голубые набрали 30 очков и занимают второе место в турнирной таблице. «Быки» (32) продолжают лидировать в чемпионате.

Ранее сообщалось, что за первый тайм матча «Зенит» — «Краснодар» сделали три предложения руки и сердца.

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