«Краснодар» сыграл вничью с «Зенитом» и сохранил лидерство в РПЛ
- РИА Новости
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Встреча проходила на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:1.
В составе «Зенита» мяч забил Матео Кассьерра (71-я). У «Краснодара» отличился Эдуард Сперцян (63-я).
Таким образом, сине-бело-голубые набрали 30 очков и занимают второе место в турнирной таблице. «Быки» (32) продолжают лидировать в чемпионате.
Ранее сообщалось, что за первый тайм матча «Зенит» — «Краснодар» сделали три предложения руки и сердца.