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Шелия считает провальным для «Ахмата» первый круг РПЛ

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Вратарь грозненского «Ахмата» Гиорги Шелия оценил выступление команды в первом круге Российской премьер-лиги (РПЛ).
Шелия считает провальным для «Ахмата» первый круг РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Первый круг можно считать проваленным. Это не то, на что мы рассчитывали», — приводит слова Шелии «Спорт-Экспресс».

По мнению вратаря, грозненский клуб ещё может исправить ситуацию.

«Это лишь половина сезона. «Локомотив» уходил зимой на последней строчке. Всё зависит от нас», — сказал он.

После 15 туров РПЛ «Ахмат» набрал 12 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» проиграл московскому «Локомотиву» в матче 15-го тура РПЛ.

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