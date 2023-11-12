Шелия считает провальным для «Ахмата» первый круг РПЛ

Вратарь грозненского «Ахмата» Гиорги Шелия оценил выступление команды в первом круге Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Первый круг можно считать проваленным. Это не то, на что мы рассчитывали», — приводит слова Шелии «Спорт-Экспресс».

По мнению вратаря, грозненский клуб ещё может исправить ситуацию.

«Это лишь половина сезона. «Локомотив» уходил зимой на последней строчке. Всё зависит от нас», — сказал он.

После 15 туров РПЛ «Ахмат» набрал 12 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» проиграл московскому «Локомотиву» в матче 15-го тура РПЛ.