Каманцев заявил, что на матче ЦСКА — «Динамо» опробуют систему офсайдных линий

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев дал понять, что на матче ЦСКА — «Динамо» опробуют систему офсайдных линий.

«Завтра будем впервые тестировать систему офсайдных линий на матче ЦСКА — «Динамо». Сотрудники РПЛ и китайцы будут присутствовать там. Надеемся, что обновление хорошо зайдёт, можно будет двинуться в сторону официального использования в следующих турах», — цитирует Каманцева РИА Новости.

Напомним, что китайская компания Beijing Rigour Technology получила сертификат на использование виртуальных офсайдных линий, которые будут применяться на матчах РПЛ.

По информации СМИ, в текущем сезоне матчи РПЛ будут сопровождаться показом офсайдных линий во время трансляций по телевидению. Также эта технология будет доступна для судей системы видеопомощи арбитрам (VAR).

Ранее Силкин ответил на вопрос, станет ли матч 16-го тура РПЛ с участием ЦСКА и бело-голубых определяющим для обеих команд в борьбе за чемпионство.