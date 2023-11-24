RT в Telegram
Подпишись

Силкин: кто потеряет очки в матче ЦСКА — «Динамо», покинет гонку за чемпионство

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин ответил на вопрос, станет ли матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с участием ЦСКА и бело-голубых определяющим для обеих команд в борьбе за чемпионство.
Силкин: кто потеряет очки в матче ЦСКА — «Динамо», покинет гонку за чемпионство
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Этот матч будет решающим для обеих команд, и та, что потеряет очки в этой игре, покинет гонку за чемпионство. Думаю, что шансы ЦСКА и «Динамо» на победу примерно равны», — заявил Силкин RT.

Тренер также высказался о капитане и вратаре армейцев Игоре Акинфееве.

«Стоит отдать должное ЦСКА: у них в воротах стоит Акинфеев, который очень хорошо руководит действиями защитников и излучает уверенность. Я знаю Игоря ещё со времён его игр в детско-юношеском футболе, его талант был виден уже тогда. Людей с такими психологическими качествами — единицы. Он умеет играть ногами, это настоящий столп армейцев. Убери его сейчас из состава, и непонятно, что будет с командой», — добавил он.

Ранее Силкин поделился ожиданиями от игры полузащитника Хорхе Карраскаля против своей бывшей команды в матче 16-го тура Российской премьер-лиги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить