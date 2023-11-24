Масалитин ожидает результативную ничью в матче ЦСКА и «Динамо»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин считает, что в московском дерби в рамках матча 16-го тура чемпионата России по футболу с «Динамо» фаворит отсутствует.

«Думаю, что будет результативная ничья. ЦСКА и «Динамо» обычно много забивают в играх между собой. Игра должна быть весёлая, если поле позволит. Армейцы должны постараться взять реванш», — сказал Масалитин Metaratings.

Он подчеркнул, что «впереди ещё половина чемпионата, поэтому матч особо много не определит». По его мнению, обе команды играют в атакующий футбол и не любят отсиживаться в обороне.

«Игра должна быть хорошая. И у одних, и у вторых очень хорошие нападающие — Тюкавин и Чалов. В первом матче они тоже показали хорошую игру, было много моментов, но голов забили мало», — добавил Масалитин.

Игра на «ВЭБ Арене» в Москве состоится в субботу, 25 ноября, и начнётся в 17:30 мск.

После 15 туров РПЛ красно-синие и бело-голубые набрали по 25 очков и занимают пятое и третье места в турнирной таблице соответственно.

Ранее сообщалось, что Сергей Карасёв назначен главным арбитром матча 16-го тура РПЛ ЦСКА — «Динамо».