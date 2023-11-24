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Карасёв назначен главным арбитром матча 16-го тура РПЛ ЦСКА — «Динамо»

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Российский футбольный союз (РФС) объявил о судейских назначениях на матчи 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Карасёв назначен главным арбитром матча 16-го тура РПЛ ЦСКА — «Динамо»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Как сообщается на сайте РФС, встречу между московскими ЦСКА и «Динамо» обслужит бригада арбитра Сергея Карасёва.

Игра на «ВЭБ Арене» в Москве состоится в субботу, 25 ноября, и начнётся в 17:30 мск.

После 15 туров РПЛ красно-синие и бело-голубые набрали по 25 очков и занимают пятое и третье места в турнирной таблице соответственно.

Ранее сообщалось, что защитник ЦСКА и сборной России по футболу Игорь Дивеев выступит в качестве комментатора на матче между армейцами и «Динамо».

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