Карасёв назначен главным арбитром матча 16-го тура РПЛ ЦСКА — «Динамо»
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Как сообщается на сайте РФС, встречу между московскими ЦСКА и «Динамо» обслужит бригада арбитра Сергея Карасёва.
Игра на «ВЭБ Арене» в Москве состоится в субботу, 25 ноября, и начнётся в 17:30 мск.
После 15 туров РПЛ красно-синие и бело-голубые набрали по 25 очков и занимают пятое и третье места в турнирной таблице соответственно.
Ранее сообщалось, что защитник ЦСКА и сборной России по футболу Игорь Дивеев выступит в качестве комментатора на матче между армейцами и «Динамо».