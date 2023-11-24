Алдонин считает, что поражение в матче с «Динамо» может психологически повлиять на игроков ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин ответил на вопрос, станет ли матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с участием армейцев и «Динамо» определяющим для обеих команд в борьбе за чемпионство.

«Я бы сказал, что это скорее гонка за преследование лидирующих команд в РПЛ, и понятно, что терять очки сейчас нельзя никому. Поражение в таком матче окажет психологическое влияние на футболистов. Хоть ЦСКА и играет на своём стадионе, но и «Динамо» в гостях лишь номинально», — заявил Алдонин RT.

Ранее Силкин ответил на вопрос, станет ли матч 16-го тура РПЛ с участием ЦСКА и бело-голубых определяющим для обеих команд в борьбе за чемпионство.