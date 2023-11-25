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Пономарёв считает, что матч ЦСКА — «Динамо» завершится нулевой ничьей

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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо».
Пономарёв считает, что матч ЦСКА — «Динамо» завершится нулевой ничьей
  • РИА Новости

«Когда встречаются такие команды, главное — не потерять очки. Мне кажется, что будет нулевая ничья. Всё внимание будет уделено обороне», — цитирует Пономарёва Betonmobile.

Игра на «ВЭБ Арене» в Москве состоится в субботу, 25 ноября, начнётся в 17:30 мск.

После 15 туров РПЛ красно-синие и бело-голубые набрали по 25 очков и занимают пятое и четвёртое места в турнирной таблице соответственно.

Ранее сообщалось, что Валерий Масалитин ожидает результативную ничью в матче ЦСКА и «Динамо».

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