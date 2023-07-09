«Динамо» стало обладателем Братского кубка

«Динамо» победило ЦСКА во втором матче Братского кубка.

Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счётом 6:3 в пользу подопечных Марцела Лички.

В составе «Динамо» дубль оформил Вячеслав Грулёв, также отличились Андрей Мазурин и Фёдор Смолов. Два мяча были засчитаны клубу, благодаря двум выигранным челленджам: битве вратарей и серии пенальти.

У ЦСКА отметились Адольфо Гайч, оформивший дубль, и Никита Ермаков.

По сумме двух игр «Динамо» победило ЦСКА и стало обладателем Братского кубка. Первая игра завершилась со счётом 5:0.

Ранее «Динамо» разгромило ЦСКА в первом матче Братского кубка.