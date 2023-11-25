Голы Хлусевича и Промеса принесли «Спартаку» победу над «Балтикой» в матче РПЛ

«Спартак» одержал победу над «Балтикой» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча в Калининграде на стадионе «Ростех» завершилась со счётом 2:0.

В составе победителей голами отметились Даниил Хлусевич и Квинси Промес на 32-й и 88-й минутах соответственно.

Начало второго тайма из-за сложной метеорологической обстановки было задержано на десять минут. Службы стадиона не справлялись с уборкой снега.

Таким образом, красно-белые занимают четвёртое место в турнирной таблице, набрав 27 очков. «Балтика» — на 14-й позиции (12 баллов).

Ранее сообщалось, что «Зенит» разгромил «Сочи» в 16-м туре и вышел в лидеры РПЛ.