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Голы Хлусевича и Промеса принесли «Спартаку» победу над «Балтикой» в матче РПЛ

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«Спартак» одержал победу над «Балтикой» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Голы Хлусевича и Промеса принесли «Спартаку» победу над «Балтикой» в матче РПЛ
  • РИА Новости
  • © Виталий Невар

Встреча в Калининграде на стадионе «Ростех» завершилась со счётом 2:0.

В составе победителей голами отметились Даниил Хлусевич и Квинси Промес на 32-й и 88-й минутах соответственно.

Начало второго тайма из-за сложной метеорологической обстановки было задержано на десять минут. Службы стадиона не справлялись с уборкой снега.

Таким образом, красно-белые занимают четвёртое место в турнирной таблице, набрав 27 очков. «Балтика» — на 14-й позиции (12 баллов). 

Ранее сообщалось, что «Зенит» разгромил «Сочи» в 16-м туре и вышел в лидеры РПЛ.

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